Deutlich mehr Bewegung habe am Freitag der Ölpreis verzeichnet, der - wie schon so oft zuletzt - weiter nachgegeben habe. Damit hätten sowohl Brent als auch WTI in der Woche in Summe fast 5% verloren und würden mittlerweile auf Zehnmonatstiefstständen notieren. Der jüngste Rückgang sei einerseits auf die anhaltend strikte Lockdown-Politik Chinas zurückzuführen gewesen, die die Nachfrage dämpfe. Des Weiteren hätten die Nachrichten rund um den geplanten Preisdeckel für russisches Öl belastet. Eine Entscheidung über selbigen sei zuletzt laut diplomatischen Kreisen auf diese Woche vertagt worden. Im Gespräch sei ein Cap für russisches Öl in der Höhe von USD 65 bis 70 je Fass.



Wenig Veränderung über die Woche als auch am Freitag sei hingegen am Goldmarkt zu beobachten gewesen. Die Feinunze notiere aktuell bei rund USD 1.750.



In Asien verlaufe der Wochenauftakt an den Börsen schwach. Zunehmend in den Fokus würden dabei die harte Lockdown-Politik Chinas und die zunehmenden Proteste dagegen rücken. Zudem seien in China rückläufige Gewinne der Industrieunternehmen auf aggregierter Ebene veröffentlicht worden. Die trübe Grundstimmung aus Asien strahle heute Morgen auch auf Europa aus.



Deutlich mehr Fahrt dürfte das Börsegeschehen in dieser Woche aufgrund der Fülle an wirtschaftlichen Daten aufnehmen. So stünden u.a. mit den europäischen Inflationsdaten am Mittwoch und dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe (Donnerstag) sowie dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht (Freitag) echte Datenschwergewichte zur Veröffentlichung an. (28.11.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am nachrichtenarmen Freitag gingen kurioserweise sowohl EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) als auch DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) nahezu unverändert aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dasselbe habe für EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) oder zehnjährige US-Staatsanleihen gegolten. Mitgrund für die geringen Schwankungen sei auch der geschlossene (Do) bzw. verkürzte US-Handel (Freitag) angesichts des langen "Thanksgiving"-Wochenendes gewesen.