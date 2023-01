Gleichzeitig würden sich aber viele Wirtschaftsverbände extrem negativ äußern. Aus einer Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) unter 2.500 Unternehmen gehe zum Beispiel hervor, dass hierzulande vier von zehn Firmen mit einer Rezession im laufenden Jahr rechnen. Nun komme die Frage aller Fragen: Wie könne das sein? Wieso würden die Unternehmen einerseits so viele neue Menschen einstellen, wenn sie doch andererseits mit einer Rezession rechnen würden? Das mache doch keinen Sinn.



Vielleicht habe das etwas mit Psychologie zu tun. Prognosen würden ja auch immer ein Stimmungsbild widerspiegeln - vielleicht mehr, als das vielen Experten lieb sei. Und die Stimmung sei ja nicht gut. Die hohen Energiepreise, der Krieg in der Ukraine und und und würden ja schon aufs Gemüt drücken. Und vielleicht seien ja die, die zum Beispiel vom IW zu ihrer Einschätzung befragt worden seien, gar nicht identisch mit denen, die dann auf dem Arbeitsmarkt nach neuen Mitarbeitern suchen müssten. Letzteres seien ja eher die Pragmatiker, die, die schauen müssten, dass für die tägliche Arbeit genug Kräfte zur Verfügung stünden. Bei den Umfragen kämen aber eher die Theoretiker zum Zuge, die mit der täglichen Arbeit gar nicht so viel zu tun hätten. Das würde zumindest etwas die Kluft zwischen Fakten (niedrige Arbeitslosigkeit) und den Prognosen (Rezession) erklären.



Doch woran sollte sich der Börsianer orientieren? An den Fakten oder den Prognosen? An beidem, aber mit kritischem Blick. Nimm die Fakten und versuche daraus ein Szenario für die Zukunft abzuleiten, so die Experten der BNP Paribas. Und je mehr dieses Szenario nicht mit der Stimmung übereinstimme, desto größer die Gewinnchance an der Börse. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mache das gerade vor, er steige, weil die allgemeinen Prognosen überzogen schlecht seien. (13.01.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Fakten und Prognosen müssen nicht immer übereinstimmen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".So scheine es derzeit in Sachen Wirtschaftswachstum zu sein. Viele Experten würden das neue Jahr skeptisch sehen. Sie würden mit einer deutlichen Verlangsamung des Wachstums rechnen, manche sogar mit einem Rückgang. Das sei die Prognose. Fakt sei aber, dass die Arbeitslosenquoten sehr niedrig seien. In Deutschland etwa habe sie im Dezember bei 5,4 Prozent gelegen. Das sei etwas mehr als im Vorjahresmonat - nämlich 0,3 Prozent höher -, aber dennoch niedrig. Man müsse schon weit in der Geschichte zurückgehen, um ähnlich niedrige Quoten zu finden. 2019 sei mal so ein Jahr gewesen, mit 5,5 Prozent im Schnitt, dann komme lange Zeit nichts mehr, erst wieder ab Ende der 1970er-Jahre, damals noch auf das alte Bundesgebiet bezogen. Ähnlich die Situation in den USA. Die Quote habe im Dezember auf Jahresbasis bei 3,5 Prozent gelegen und damit so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr.