Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, NVIDIA.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple, Amazon.



Aktien von Apple und Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen. (09.11.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An der Börse seien die Bullen los, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei auch am Mittwoch mit einem Plus aus dem Handel gegangen und habe den achten Tag in Folge mit Gewinnen verbucht. Das sei die längste Gewinnstrecke seit 19 Jahren. Angetrieben werde die Rally erneut von den Magnificent 7. Gegen die würden selbst die Bären derzeit kein Kraut gewachsen sehen.Die Short-Quote gegen die Big-Tech-Unternehmen belaufe sich laut der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) nur noch auf 1%. Das sei der tiefste je gemessene Stand.Bis auf Tesla seien alle Magnificent 7 laufende Empfehlungen des "Aktionärs". Die Aktie des Elektroautobauers sei vor Kurzem unter den Stoppkurs gefallen. Wer alle sieben auf einen Schlag im Depot haben wolle, setze auf den Magnificent 7 Index (ISIN: DE000SL0JUT3, WKN: SL0JUT).