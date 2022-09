Nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gehe der Krieg in der Ukraine nun in eine "kritische Phase". Ukrainische Streitkräfte seien dank der Unterstützung aus Nato-Staaten zuletzt in der Lage gewesen, Moskaus Offensive im Donbass zu stoppen und Territorium zurückzuerobern, so Soltenberg.



Währenddessen fordere die Ukraine vom Westen weiter Panzer und Waffen, um den Druck auf die russischen Truppen hoch zu halten. Außenminister Dmytro Kuleba habe in Kiew gesagt, dass deutsche Leopard-2-Panzer dringend benötigt würden.



Zuletzt seien geheime russische Analysen an die Öffentlichkeit gelangt, in denen von schwerwiegenden Folgen des Kriegs für die russische Wirtschaft gewarnt worden sei. Durch den Gaslieferstopp würden zudem Moskau 6,6 Milliarden Euro an Einnahmen fehlen. Geld, das Putin zur Finanzierung der Kämpfe dringend brauche.



Auf Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine würde der DAX gewiss mit einem Kurssprung reagieren. Ein Ende des Kriegs würde sehr wahrscheinlich schon sehr bald eine merkliche Entspannung bei den Energiepreisen bringen. Anleger sollten die Entwicklung genau beobachten, um zügig investieren zu können, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".



(Mit Material von dpa-AFX) (12.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) knüpft am Montag wohl an seinen starken Wochenausklang an, so Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den Leitindex knapp eine Stunde vor Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 13.178 Punkte. Ein Grund dafür seien positive Nachrichten aus der Ukraine. Das ukrainische Militär habe mit seiner Gegenoffensive im Osten des Landes Erfolg.Sechseinhalb Monate nach dem Einmarsch in den Nachbarstaat habe Moskau seine Einheiten einen Großteil der ukrainischen Region Charkiw an der Grenze zu Russland räumen lassen. Der ukrainische Generalstab habe umfangreiche Geländegewinne gemeldet. Zahlreiche Medien hätten schon von einer anstehenden Wende im Krieg gesprochen.