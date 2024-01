Oxfam erwarte, dass es noch in zehn Jahren den ersten Dollar-Billionär geben werde. Sollte es sich dabei um Musk, aktuell reichster Mensch, handeln, müsste er sein Vermögen mehr als vervierfachen. Denkbar sei es, schließlich sei er nun - vor allem dank der Wahnsinns-Rally von Tesla - bereits um 740 Prozent reicher als vor vier Jahren.



"Aktionär"-Leser würden natürlich längst wissen, dass man an der Börse auch mit relativ kleinen Beträgen ein Vermögen machen könne. Seit 1990 gebe es in Deutschland Indexzertifikate auf den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900). Wer seit damals 250 Euro monatlich investiere, habe aus 102.000 Euro 375.000 Euro gemacht.



Hätte man vor zehn Jahren jeweils für lediglich 3.000 Euro NVIDIA, Apple, Allianz, LVMH und McDonald's gekauft, wären daraus 740.000 Euro geworden.



Die Börse sei immer spannend und abwechslungsreich wie nur wenige Dinge auf der Welt. Und sie mache Millionäre, Milliardäre und bald auch Billionäre.







