Die Umsatzentwicklung von AMD für das dritte Quartal habe dann auch die Erwartungen der Analysten und die eigenen Schätzungen deutlich verfehlt. AMD habe einen Erlös von rund 6,7 Milliarden US-Dollar plus/minus 200 Millionen US-Dollar erwartet. Letzten Endes seien es nur 5,6 Milliarden gewesen.



Die AMD-Aktie sei nachbörslich um fünf Prozent eingeknickt, der Markt jedoch stecke die schwachen Zahlen gut weg, sehe sie nicht als Auftakt einer furchterregenden Berichtsaison.



Die Konzentration gelte voll und ganz dem US-Arbeitsmarktbericht. Ökonomen würden erwarten, dass die die Zahl der Beschäftigten im September um 275.000 gestiegen sei, während die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent konstant geblieben sei.



Die durchschnittlichen Stundenlöhne im Vergleich zum Vormonat sollten um 0,3 Prozent und im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent gestiegen sein.



Würden die Zahlen am Ende besser ausfallen, erhielte die FED neuen Spielraum für weitere Zinssenkungen. Das dürfte die Kurse - zumindest kurzfristig - unter Druck setzen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".







