Am heutigen Mittwoch seien freilich alle Augen auf die FED gerichtet, die ihr letztes Treffen in diesem Jahr abhalte. Notenbank-Chef Jerome Powell habe sich bis zuletzt alle Optionen offen gehalten, wie es mit den Zinsen weitergehe. Er habe nach wie vor von einem nicht einfachen Weg zurück zum Inflationsziel von 2% gesprochen.



US-Finanzministerin Janet Yellen sehe darin indes kein Problem. Am Dienstag habe die ehemalige FED-Chefin auf dem CEO Council Summit des Wall Street Journal gesagt, die Inflation sinke "deutlich". "Ich sehe keinen Grund, warum die Inflation auf dem gegenwärtigen Weg nicht allmählich auf ein Niveau sinken sollte, das mit dem 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve übereinstimmt."



Solche Aussagen seien natürlich Kraftfutter für die Bullen. Der S&P 500 notiere mittlerweile seit Jahresbeginn 21% im Plus, was deutlich über der durchschnittlichen jährlichen Rendite der vergangenen 20 Jahre von 9% liege.



Am Dienstag hätten 51 Aktien im S&P 500 ein neues Rekordhoch markiert - darunter die laufenden "Aktionär"-Empfehlungen Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V), Palo Alto (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW), T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS), Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, NASDAQ-Symbol: AVGO) und Waste Management (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM). Wenn die FED am Mittwoch nicht den Spielverderber gebe, seien weitere Hochs sehr wahrscheinlich. Anleger sollten ihr Depot stark aktienlastig aufstellen. (13.12.2023/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Das Christkind komme dieses Jahr einige Tage früher zu den Anlegern - an der Börse gebe es reichlich Geschenke in Form von stattlichen Kursgewinnen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Genau wie der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei auch der S&P 500 (ISIN: US78378X107, WKN: A0AET0) auf Rekordkurs: Am Dienstag habe der Index bei 4.644 Punkten so hoch wie nie geschlossen. Rekordhochs habe es auch bei diesen "Aktionär"-Tipps gegeben.Der Grund für die Jahresendrally sei die Aussicht auf fallende Zinsen im kommenden Jahr. Volkswirte würden im Schnitt vier Zinssenkungen durch die FED um insgesamt einen Prozentpunkt erwarten. Laut FED-Watchtool von CME rechne eine Mehrheit der Marktteilnehmer von 49% im Mai mit dem ersten Schritt.