Paris (www.aktiencheck.de) - Eine so breite Mehrheit in beiden Kammern hat es in der Nachkriegsgeschichte Italiens noch nie gegeben, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Spread bei Staatsanleihen signalisiere Misstrauen der MärkteAuf Sicht der vergangenen vier Wochen habe sich der wichtigste italienische Marktseismograf mit einem Minus von rund 4 Prozent sogar ein wenig besser geschlagen als der deutsche Leitindex DAX, der um etwa 5 Prozent nachgegeben habe. Auch der Wahlsieg der Postfaschisten habe die Stimmung an den Märkten wohl nicht zusätzlich gedrückt. Im Gegenteil, die Börse in Mailand habe positiv reagiert: Der FTSE MIB sei am vergangenen Montag zwischenzeitlich knapp ein Prozent im Plus gestanden. Zugleich sei jedoch der Abstand zwischen deutschen und italienischen zehnjährigen Staatsanleihen zeitweise bis auf 247 Basispunkte gestiegen - wahres Vertrauen der Finanzmärkte in die neue Regierung sehe sicherlich anders aus. (04.10.2022/ac/a/m)