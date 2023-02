Ein ähnliches Bild habe sich in den USA gezeigt, obwohl die zweite Schätzung zum Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten mit 2,7% für das vierte Quartal 2022 geringer ausgefallen sei als erwartet. Sowohl die Bewegungen am Rentenmarkt als auch bei den führenden Leitindizes seien am Ende eines volatilen Handelstags in die gleiche Richtung wie in Europa gegangen. Ausschlaggebend dafür gewesen seien die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die deutlich geringer ausgefallen seien als erwartet und so die Hoffnung auf eine sanfte Landung trotz möglicher weiterer Zinsschritte belebt hätten.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen uneinheitlich präsentieren. Während Japans Topix aktuell fester notiere, würden die Indices aus Hongkong und Festland-China derzeit mit Abschlägen handeln. Die vorbörslichen Indikationen würden für Europa einen freundlichen Handelsstart erwarten lassen.



An den Rohstoffmärkten habe der Ölpreis gestern etwas zulegen können und so koste ein Fass der Nordseesorte Brent momentan knapp USD 83. Gold hingegen sei weniger gefragt gewesen, habe über Nacht jedoch wieder etwas zulegen können und notiere derzeit rund um USD 1.825 je Feinunze. Die Kryptos Bitcoin und Ethereum würden aktuell gut 2% bzw. 1% tiefer als vor 24 Stunden handeln. (24.02.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die Anlegerschaft in Europa an den ersten drei Handelstagen dieser Woche vorwiegend in Zurückhaltung geübt hatte, hellte sich die Stimmung gestern erstmals wieder mehrheitlich auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ohne große Impulse von der Makroseite seien es hauptsächlich positiv aufgenommene Unternehmensberichte gewesen, die am Ende des Tages für grüne Vorzeichen gesorgt hätten. Vor allem der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe einen großen Teil der Verluste seit Wochenbeginn wieder wettmachen können und gestern Abend nach einem Plus von 0,49% nur mehr gut 6 Punkte unter dem Schlusskurs von letztem Freitag notiert. Im Gegenzug hätten die Preise der Anleihen etwas nachgegeben, wodurch sowohl die Renditen der 2- als auch der 10-jährigen Staatsanleihen etwas zurückgekommen seien.