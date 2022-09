Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

134,38 EUR -4,64% (23.09.2022, 20:34)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

130,1524 USD -6,17% (23.09.2022, 20:37)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (23.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Boeing-Aktien würden heute mit einem Minus von knapp sechs Prozent zu den Verlierern des Tages gehören. Die Aktie sei im regulären US-Handel auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Hintergrund sei, dass der Luftfahrtkonzern im Streit mit der Börsenaufsicht SEC nach den zwei Abstürzen des Unglücksjets 737 Max zu einer hohen Millionensumme verdonnert worden sei.Die SEC habe dem Konzern und dem damaligen Boeing-Chef, Dennis Muilenburg, vorgeworfen, Investoren über die Sicherheit seiner 737 Max getäuscht zu haben. Die Börsenaufsicht habe am Donnerstag mitgeteilt, dass Boeing 200 Millionen Dollar (rund 203 Millionen Euro) Strafe zahlen müsse und Muilenburg eine Million Dollar Strafe. Weder Boeing noch Muilenburg hätten ein Fehlverhalten zugegeben, beide hätten der Zahlung aber zugestimmt."In Zeiten von Krisen und Tragödien ist es besonders wichtig, dass börsennotierte Unternehmen und Führungskräfte den Märkten vollständige, faire und wahrheitsgemäße Informationen zur Verfügung stellen", habe SEC-Chef, Gary Gensler, mitgeteilt. Boeing und Muilenburg hätten die Anleger in die Irre geführt, indem sie die Sicherheit der 737 Max zugesichert hätten, obwohl sie von ernsthaften Sicherheitsbedenken gewusst hätten. Airbus -Rivale habe sich mit dem Justizministerium Anfang 2021 wegen Betrugs- und Verschwörungsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Skandal auf Strafzahlungen von mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar geeinigt.Angesichts des scharfen Abverkaufs und der abkühlenden Konjunktur in den USA bietet sich der Kauf der Boeing-Aktien aktuell nicht an, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Anleger würden abwarten. "Der Aktionär" favorisiere nach wie vor den Rivalen Airbus. (Analyse vom 23.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link