Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (04.10.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).BofA Securities stelle fest, dass auf der Grundlage eines an die Medien durchgesickerten Masterplans für Zulieferer berichtet worden sei, dass Boeing die 737-Produktion bis Juli 2025 auf über 57 pro Monat hochfahren wolle, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Boeing habe auf seinem Investorentag im November 2022 die Absicht geäußert, im Jahr 2025/2026 eine Produktion von 50 Flugzeugen pro Monat zu erreichen. BofA Securities gehe weiterhin davon aus, dass die 737-Produktion ein oder zwei Jahre später im Jahr 2026/27 die Raten von 55 bis 60 Flugzeugen pro Monat erreichen könnte.BofA Securities stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Boeing-Aktie mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 300 USD ein. (Analyse vom 04.10.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:180,86 EUR +0,17% (04.10.2023, 13:50)