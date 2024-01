Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

208,30 EUR -8,48% (08.01.2024, 12:47)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

249,00 USD +1,66% (05.01.2024, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (08.01.2024/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Boeing verzeichnet einen Rückgang um 9% nach der Stilllegung der 737 Max 9 durch die FAA - AktiennewsDie Boeing-Aktien (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) sind kurz vor der Kassasitzung an der Wall Street um fast 9% gesunken, nachdem die FAA (Federal Aviation Administration der USA) einige MAX 9-Flugzeuge ausgesetzt hat, nachdem es am Freitag zu einem Rumpfversagen bei einem Flugzeug von Alaska Airlines gekommen war, so die Experten von XTB.Wie Medien berichten würden, habe es sich bei dem herausgerissenen Abschnitt des Rumpfs des Alaska Airlines-Flugzeugs um einen Stopfen gehandelt, der die Stelle abdecke, an der einige Fluggesellschaften einen zusätzlichen Notausgang anbringen würden.Die US-Luftfahrtbehörde habe gesagt, dass 171 Boeing 737 Max 9-Flugzeuge für Inspektionen aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Alaska habe bekannt gegeben, dass die Flugstörungen bis nächste Woche andauern würden. United Airlines habe 79 Flugzeuge aus dem Verkehr gezogen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: