Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die schlechten Nachrichten bei Boeing wollten nicht abreißen. Erneut würden Mängel beim Flugzeugtypen 737 Max für Unmut unter den Anlegern sorgen, nachdem die Maschine im Vorfeld schon mehrmals durch Fehler aufgefallen sei.Wie die Nachrichtenagentur Reuters zum Wochenauftakt berichtet und der Flugzeugbauer im Tagesverlauf bestätigt habe, seien bei bis zu 50 noch nicht ausgelieferten Maschinen vom Typ 737 Max weitere Qualitätsmängel aufgefallen. Demnach handele es sich bei dem Problem um zwei nicht genau gebohrte Löcher an einem Fensterrahmen am Rumpf, wie Boeing-Manager Stan Deal in einem Brief an die Belegschaft mitgeteilt habe. Der Zulieferer Spirit AeroSystems habe das Unternehmen am vergangenen Donnerstag darauf hingewiesen.Dies sei zwar kein unmittelbar sicherheitsrelevantes Thema, jedoch glaube der Konzern, dass an etwa 50 noch nicht ausgelieferten Flugzeugen Nachbesserungen nötig seien. Bis Freitag sei der Fehler bei 22 von 47 untersuchten Maschinen entdeckt worden. Auch bereits ausgelieferte 737 Max könnten betroffen sein. Die Nachbesserungen könnten die Produktion erneut mehrere Tage zurückwerfen, so Deal, der die Maßnahme verteidige: "Auch wenn die Verzögerung unseren Zeitplan für die Produktion durcheinanderbringt, verbessert das die Qualität und Stabilität."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: