NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

184,24 USD -4,29% (12.03.2024, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (13.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Wolfe Research:Die Analysten von Wolfe Research stufen die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit "outperform" ein.Laut Wolfe Research setze der Wiederanstieg der Aktie kurzfristig messbare MAX-Lieferungen, mittelfristig nachvollziehbare Qualitätskennzahlen und langfristig eine gesündere Lieferkette voraus. Der derzeitige Aktienkurs lasse nichts von alledem erkennen, so Wolfe in einer Research-Note an die Anleger. Das Unternehmen sage, dass der "nicht enden wollende negative Nachrichtenzyklus" für Boeing anhalte.Die Analysten von Wolfe Research stufen die Aktie von Boeing unverändert mit "outperform" ein und kürzen das Kursziel von 270 auf 260 USD. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:167,98 EUR -0,40% (13.03.2024, 11:37)