Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) und erhöhen das Kursziel.Das Unternehmen müsse seine Probleme bei der Produktqualitätskontrolle lösen, was ihm gelingen sollte. Sobald es in der Lage sei, Flugzeuge an die vielen Kunden auszuliefern, die sie haben wollten, seien die Wachstumsmöglichkeiten für Erträge und Cashflow von Boeing beträchtlich. Die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens zum vierten Quartal hätten einen freien Cashflow über den Erwartungen geliefert, was zeige, was Boeing tun könne, wenn die Auslieferungen höher seien und die Verteidigung Cashflow habe.Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Boeing-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde von 253 auf 268 USD angehoben. (Analyse vom 31.01.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:196,50 EUR +0,30% (01.02.2024, 08:56)