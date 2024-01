Die beiden Investmentbanken Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) hätten im abgelaufenen Quartal einen Sondereffekt in Höhe von jeweils gut einer halben Milliarde US-Dollar verbucht. Dabei gehe es um eine Sonderdotation für den US-Einlagensicherungsfonds der FDIC. Diese diene zur Deckung von Verlusten des Fonds, die durch den Schutz der nicht versicherten Einleger der Silicon Valley Bank und Signature Bank im Zusammenhang mit deren Schließung im Frühjahr 2023 entstanden seien. In Summe seien dies USD 16 Mrd. gewesen.



Ansonsten sei bei Goldman Sachs (+0,7%) im Schlussquartal von einem brummenden Geschäft die Rede gewesen. Der Quartalsgewinn sei im Jahresvergleich von USD 1,3 Mrd. auf USD 2,0 Mrd. geklettert. Stark gezeigt hätten sich in Q4 vor allem der Aktienhandel und das Geschäft in der Vermögensverwaltung, wo die Erträge um je ein Viertel zugelegt hätten. Analysten hätten im Schnitt von einem Gewinn in Höhe von USD 1,3 Mrd. gerechnet.



Morgan Stanley (-4,2%) habe in Q4 2023 von einer soliden Entwicklung des Investmentbanking profitiert, was die Hoffnung auf eine Trendwende in der Branche im Geschäft mit Fusionen und Übernahmen geweckt habe. Trotz Sondereffekt habe das Institut einen beachtlichen Gewinn von USD 1,5 Mrd. eingefahren. (Q4 2022: USD 2,2 Mrd.). Die Markterwartungen von im Schnitt EUR 1,6 Mrd. seien damit jedoch verfehlt worden.



HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) (-9,7%) habe trotz höheren Umsatzes (+13% auf EUR 1,18 Mrd.) mit seinem EBIT von EUR 121 Mio. in Q4 2023 die Analystenerwartungen von im Schnitt EUR 129 Mio. verfehlt. (17.01.2024/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) (-8,8%) berichtete Produktionszahlen für das abgelaufene Jahr bzw. Quartal, so die Analysten der Raiffeisen Bank international AG (RBI).Demnach habe das Unternehmen 2023 insgesamt 4,05 Millionen Unzen Gold zutage gefördert, was gegenüber 2022 einem Rückgang um gut 2% entspreche. Analysten hätten im Vorfeld 4,16 Millionen Unzen erwartet. Der vollständige Quartalsbericht des zweitgrößten Goldminenunternehmens werde am 14. Februar vorgelegt.