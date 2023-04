Boeing notiere heute vorbörslich über 3% höher. Die aktuellen vorbörslichen Notierungen würden darauf hindeuten, dass der heutige US-Handel in der Nähe der jüngsten lokalen Höchststände eröffnet werde. In einem solchen Szenario bliebe das technische Gesamtbild für die Aktie unverändert - der Kurs notiere weiterhin in einer Spanne, die mit den 50%- und 61,8%-Retracements markiert sei, und die Richtung eines Ausbruchs würde wahrscheinlich die Richtung der nächsten großen Bewegung bestimmen.



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (26.04.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Boeing legt nach Q1-Ergebnissen vorbörslich 3% zu - AktiennewsDie Aktien von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) werden heute vorbörslich um mehr als 3% höher gehandelt, nachdem das Unternehmen die Finanzdaten für das erste Quartal 2023 vorgelegt hat, so die Experten von XTB.Die Ergebnisse hätten sich als positive Überraschung erwiesen. Während der Kernverlust pro Aktie höher ausgefallen sei als erwartet, sei es dem Unternehmen gelungen, einen soliden Umsatzzuwachs zu erzielen. Außerdem sei der Cash-Burn des Unternehmens nicht so hoch wie erwartet, da der operative und der freie Cashflow die Erwartungen deutlich übertroffen hätten.Höhepunkte Q1 2023- Kerngewinn je Aktie: -1,27 Dollar gegenüber -0,97 Dollar erwartet- Umsatz: 17,92 Mrd. Dollar gegenüber 17,43 Mrd. Dollar erwartet- Operativer Cashflow: -0,32 Mrd. Dollar gegenüber -1,49 Mrd. Dollar erwartet- Bereinigter freier Cashflow: -0,79 Mio. Dollar gegenüber -1,86 Mrd. Dollar erwartet- Bereinigter freier Cashflow: 3,0-5,0 Mrd. Dollar- Operativer Cashflow: 4,5-6,5 Mrd. Dollar- Auslieferungen von Flugzeugen: 400-450Boeing habe den siebten Quartalsverlust in Folge gemeldet, da sich das Unternehmen noch nicht von den Schäden erholt habe, die durch zwei tödliche 737 MAX-Abstürze und anschließende Flugverbote verursacht worden seien. Boeing habe angegeben, dass es derzeit drei 787-Flugzeuge pro Monat produziere und plane, diese Zahl Ende 2023 auf fünf pro Monat zu erhöhen. Das Unternehmen habe erklärt, dass die kürzlich in seinen 737-Flugzeugen gefundenen Mängel seine Auslieferungs- und Cash-Generierungsziele nicht beeinträchtigen würden, aber es gebe Bedenken, dass sie sich negativ auf die Auslieferungszeitpläne auswirken könnten.