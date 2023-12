Wien (www.aktiencheck.de) - Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (+3,1%) konnte am Freitag deutlich zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Lululemon Athletica (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L, NASDAQ-Symbol: LULU) (+5,4%) habe ein gutes Ergebnis für das dritte Quartal geliefert. Obwohl die Prognosen für das vierte Quartal enttäuscht hätten, seien Investoren aufgrund eines Umsatzwachstums i.H.v. 20% und Gewinnen, die im letzten Quartal über den Erwartungen gelegen hätten, zufrieden gewesen.Die Aktie von Paramount Global (ISIN: US92556H2067, WKN: A2PUZ3, Ticker-Symbol: 0VVB, Nasdaq-Symbol: PARA) (+12,1%) sei am Freitag durch Übernahmegerüchte in die Höhe getrieben worden. Bei den Interessenten handele es sich um die Filmproduzenten Skydance und RedBird. Die Gespräche würden sich jedoch erst im Anfangsstadium befinden, sodass ein mögliches Abkommen, sollte es tatsächlich zustande kommen, viele Formen annehmen könnte. (11.12.2023/ac/a/m)