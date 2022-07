Börsenplätze Boeing-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Es sei bereits ein Gerücht gewesen, welches Boeing und Delta Airlines am Montag im Rahmen der Luftfahrtmesse in Farnborough bestätigt hätten. Die US-Fluggesellschaft habe einen Großauftrag über die Lieferung von 100 Boeing 737 Max 10 unterzeichnet.Neben den 100 bestellten Maschinen habe sich Delta zudem eine Kaufoption über 30 weitere Flugzeuge gesichert. Mit den Auslieferungen solle ab 2025 begonnen werden. Der Deal habe einen Wert von 13,5 Milliarden Dollar, wenn die Listenpreise zu Grunde gelegt würden. Jedoch seien bei solchen Großaufträgen Rabatte üblich.Der Auftrag sei ein wichtiges Zeichen für Boeing, gerade in der Kategorie der Schmalrumpfflugzeuge. Die 737 Max 10 sei das letzte Modell des US-Herstellers in der Klasse der am meisten genutzten Flugzeuge. Boeing sei hier gegenüber Konkurrent Airbus zunehmend ins Hintertreffen gelangt.Die Aktie des Luftfahrtkonzerns konnte sich zuletzt erholen und deutliche Kurszuwächse verzeichnen, so Julian Weber. Der Auftrag von Delta komme am Markt gut an, das Papier notiere mit einem Plus von 2,7 Prozent. Wegen der Probleme mit der 737 Max habe nach Ansicht des AKTIONÄR jedoch Airbus langfristig mehr Potenzial. (Analyse vom 18.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link