Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (09.08.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Boeing-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) charttechnisch unter die Lupe.Die Boeing-Aktie präsentiere sich derzeit extrem spannend: Nachdem der Titel in der Endphase des Jahres 2022 einen Doppelboden ausgeprägt habe, habe sich das Papier über die letzten Monate eine Seitwärtsphase gegönnt, ehe nun der Ausbruch auf neue Bewegungshochs gefolgt sei. Damit habe die Aktie gleichzeitig eine wichtige horizontale Widerstandszone sowie zwei verschiedene Fibonacci-Level (225,35 USD bzw. 233,45 USD) hinter sich lassen können. Der beschriebene Ausbruch gen Norden werde seitens des MACD bestätigt, der gerade ein neues Einstiegssignal generiert habe. Interessant sei auf der Indikatorenseite zudem der Blick auf verschiedene gleitende Durchschnitte. So dürfte es zeitnah zu einem positiven Schnittmuster zwischen der 38-Wochen-Linie und dem längerfristigen 200-Wochen-Pendant (akt. bei 206,68/206,83 USD) kommen. Es wäre das erste "golden cross" seit dem Frühjahr 2020! Wenn Anleger unterstellen würden, dass die angeführte Konsolidierung in der Mitte der Kursbewegung aufgetreten sei, dann ergebe sich daraus ein weiteres Kurspotenzial bis rund 290 USD - ein Anlaufziel, welches bestens mit dem Tief vom Dezember 2018 (292,53 USD) harmoniere und in jedem Fall ausreiche, um Kurs auf das 2021er-Hoch (278, 50 USD) zu nehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:217,50 EUR +0,12% (09.08.2023, 08:12)