Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

162,30 EUR +4,04% (01.08.2022, 14:49)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

159,31 USD +0,14% (29.07.2022, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (01.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Probleme mit dem Langstreckenflugzeug 787 Dreamliner hätten für ein Lieferverbot gesorgt und Boeing seit Ende 2020 belastet. Jetzt stehe die Wiederaufnahme der Auslieferungen bevor, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende berichte. Die Aktie reagiere am Montag mit einem vorbörslichen Plus von 5 Prozent.Mit der Sache vertraute Personen hätten gegenüber Bloomberg berichtet, dass die FAA, die Luftfahrtbehörde der USA, Boeings Pläne zur Inspektion und Reparatur von Herstellungsfehlern im Rahmen der Flugzeuge genehmigt habe. Die Verkäufe würden jedoch nicht direkt wiederaufgenommen, nach den nötigen Reperaturen müssten Inspektoren der FAA jedes Flugzeug abnehmen. Einer der Insider habe erklärt, der Flugzeugbauer plane in der Woche vom 8. August mit Auslieferungen zu beginnen.Nach Angaben des Unternehmens würden 120 Dreamliner im Wert von circa 340 Millionen Dollar auf den Verkauf an Kunden warten. Insgesamt würden nach Bloomberg-Angaben sogar fast 10 Milliarden Dollar an Barmitteln freigesetzt. Zudem plane Boeing mit Beginn der Auslieferungen die Produktion stückweise hochzufahren, habe Stan Deal, der kaufmännische Leiter des Unternehmens, erklärt.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Boeing-Aktie. (Analyse vom 01.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link