Die Probleme bei Boeing reißen einfach nicht ab, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Hingegen laufe es bei Airbus nach wie vor rund. Die Aktie des europäischen Flugzeugbauers bleibe dementsprechend auch weiterhin der klare Favorit des "Aktionär". Der Stoppkurs sollte hier bei 104,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 08.01.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe - wieder einmal - große Probleme bei Boeing. Diesmal seien es abgerissene Kabinenteile bei einer Maschine des Flugzeugbauers. Die Aktie des US-Unternehmens knicke daher deutlich ein. Aktuell gehe es um satte sieben Prozent nach unten. Hingegen könnten die Anteilscheine des Konkurrenten Airbus im frühen Handel direkt deutlich zulegen.Nach dem Abriss eines Kabinenteils samt Fenster während eines Fluges habe die US-Luftfahrtbehörde FAA ein vorübergehendes Startverbot für mehr als 170 Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max angeordnet. Die Behörde habe am Samstag mitgeteilt, es seien sofortige Inspektionen bestimmter Exemplare dieses Modells nötig, die jeweils etwa vier bis acht Stunden in Anspruch nähmen. Erst danach könnten die Jets wieder in Betrieb gehen. Dies gelte für Maschinen, die von US-Fluggesellschaften betrieben würden oder auf amerikanischem Territorium unterwegs seien - weltweit 171 Flugzeuge.Der Zwischenfall habe sich am Freitag auf einem Flug von Alaska Airlines ereignet - auf dem Weg von Portland im Bundesstaat Oregon zum Flughafen Ontario in Kalifornien, östlich von Los Angeles. Medienberichten zufolge habe sich kurz nach dem Start plötzlich ein Fensterteil gelöst und sei davon geflogen. Es habe einen großen Knall gegeben und dann sei Luft durch das Loch hereingeströmt, hätten Passagiere der Zeitung "The Oregonian" gesagt. Der Sitz direkt neben dem Fenster sei unbesetzt gewesen, aber ein Jugendlicher auf dem Mittelsitz habe Prellungen vom plötzlichen Druckabfall davongetragen. Letztlich sei niemand schwer verletzt worden.Passagiere hätten Todesängste ausgestanden, wie sie US-Medien später berichtet hätten. Kurz nach der Pilotendurchsage, dass eine Flughöhe von etwa 3.000 Meter erreicht worden sei, habe es ein explosionsartiges Geräusch gegeben, hätten Reisende, die in der Reihe hinter dem plötzlich klaffenden Loch gesessen hätten, dem "Wall Street Journal" berichtet. Persönliche Gegenstände seien aus der Öffnung gefallen. Die Besatzung habe angeordnet, angeschnallt sitzenzubleiben und durch die Sauerstoffmasken zu atmen.Wie die "New York Times" berichtet habe, solle es sich um einen sogenannten Türstopfen handeln - ein Wandteil, das dort eingebaut werde, wo herstellerseitig ein Notausgang vorgesehen gewesen sei, der in der Kabinen-Ausführung aber nicht benötigt worden sei. Warum sich ein solches Bauteil abgelöst haben könnte, sei der Zeitung zufolge unklar gewesen.In einer Mitteilung von Alaska Air habe es geheißen, kurz nach dem Start sei die Maschine mit 171 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an zum Flughafen Portland zurückgekehrt und dort sicher gelandet. Firmenchef Ben Minicucci habe erklärt: "Mein Mitgefühl gilt denen, die auf diesem Flug waren - es tut mir so leid, was Sie erlebt haben."Die Fluggesellschaft habe angekündigt, vorerst alle ihre Maschinen des Typs 737-9 Max am Boden zu halten und die 65 Flugzeuge einer gründlichen Wartung und Sicherheitsprüfung zu unterziehen. Jedes Flugzeug werde erst nach abgeschlossener Inspektion wieder in Betrieb genommen. Immerhin ein kleiner Hoffnungsschimmer für Boeing: Am Samstag habe Alaska Air mitgeteilt, ein Viertel der betroffenen Maschinen seien bereits gewartet worden, ohne dass man dabei auf Auffälligkeiten gestoßen sei. Nach der FAA-Anordnung müssten nun auch Maschinen anderer Gesellschaften genauer geprüft werden, bevor sie starten dürften. Die Unfallermittlungsbehörde NTSB untersuche den Fall.Anders als beim glimpflichen Ausgang am Freitag hätten zwei Notfälle 2018 und 2019 katastrophal geendet und zu einem Startverbot der 737-Max-Reihe geführt. Bei den beiden Abstürzen habe es insgesamt 346 Todesopfer gegeben. Als Hauptursache gelte ein fehlerhaftes Steuerungsprogramm, das die Maschinen zum Boden gelenkt habe. Boeing habe daraufhin den Typ überarbeitet und nach und nach Wiederzulassungen erlangt. Mit Produktionsmängeln habe der Mittelstreckenjet allerdings weiter für Schlagzeilen gesorgt und die Bilanzen des Herstellers belastet.