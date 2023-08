NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

226,81 USD +1,52% (28.08.2023, 16:57)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (28.08.2023/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Charles Minervino, Analyst von Susquehanna Financial, stuft die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit dem Rating "positive" ein und bestätigt sein Kursziel von 270 USD.Minervino habe gesagt, dass Boeing Berichten zufolge die Auslieferungen von 737 MAX Flugzeugen nach China wieder aufnehmen werde. Dies sei ein wichtiger Schritt nach vorne, was die Auslieferungen betreffe und stelle eine weitere Wachstumsstütze für Boeing dar. In den bisherigen Auslieferungsprognosen sei die Wiederaufnahme der Auslieferungen in China nicht berücksichtigt gewesen.Charles Minervino, Analyst von Susquehanna Financial, stuft die Boeing-Aktie nach wie vor mit "positive" ein. (Analyse vom 28.08.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:209,60 EUR +1,35% (28.08.2023, 16:49)