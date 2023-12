Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

237,45 EUR -0,25% (21.12.2023, 19:29)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

260,435 USD +0,07% (21.12.2023, 19:21)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (21.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing habe eine wichtige Genehmigung von der chinesischen Luftfahrtbehörde erhalten. Damit gehe US-Flugzeugbauer einen großen Schritt, um die Lieferungen von 737 Max-Flugzeugen an China nach einer vierjährigen Unterbrechung wieder aufzunehmen. Einzelne Flugzeuglieferungen nach China, die nach zwei tödlichen Abstürzen im Jahr 2019 ausgesetzt worden seien, würden weiterhin die Genehmigung von Chinas Nationaler Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) benötigen, habe die Fachzeitschrift The Air Current am Mittwoch berichtet."Wir unterstützen weiterhin unsere Kunden in China und werden bereit sein, für unsere Kunden zu liefern, wenn es soweit ist", habe Boeing in einer Erklärung gesagt. Bereits am 8. Dezember habe der stellvertretende Leiter der chinesischen Luftfahrtbehörde einem Boeing-Manager versichert, dass der Flugzeughersteller willkommen sei, das Geschäft auf dem chinesischen Markt auszubauen.Für Boeing wäre die Wiederaufnahme der Lieferungen ein wichtiger Schritt, um wieder einen Fuß in einen der wichtigsten Luftfahrtmärkte der Welt zu bekommen. Boeing selbst gehe davon aus, dass bis 2042 rund 20% der weltweiten Flugzeugnachfrage aus China kommen werde. Mit dem Plus von rund 2% am Donnerstagabend nehme die Boeing-Aktie kurz vor Jahresende noch einmal Kurs auf die 270-USD-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: