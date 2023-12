NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

262,02 USD +0,68% (21.12.2023, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (22.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Kristine Liwag, Analystin von Morgan Stanley, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Morgan Stanley stelle fest, dass "unbestätigte Berichte" darauf hindeuten würden, dass Boeing in naher Zukunft die Auslieferungen von 787-Flugzeugen an China wieder aufnehmen werde, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Juneyao Airlines, eine private chinesische Fluggesellschaft, werde Berichten zufolge die Flugzeuge erhalten. Es bestehe auch die Möglichkeit, dass die Auslieferungen der 737 MAX 8 nach China wieder aufgenommen würden. Dies seien zwar positive Nachrichten für die Boeing-Aktie, doch Morgan Stanley sehe die Vorteile eines Neustarts der Auslieferungen nach China weitgehend im Aktienkurs eingepreist, da der Konsens davon ausgehe, dass alle Bestandsflugzeuge bis 2026 ausgeliefert würden.Kristine Liwag, Analystin von Morgan Stanley, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Boeing-Aktie weiterhin mit dem Rating "equal weight" ein und gibt ein Kursziel von 255 USD an. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:236,90 EUR -0,46% (21.12.2023, 15:13)