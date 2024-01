NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (09.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Seth Seifman, Analyst von J.P. Morgan Securities, hält an seinem "overweight"-Rating für die Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) mit einem Kursziel von 270 USD fest, nachdem ein Türstöpsel aus der MAX 9 von Alaska Airlines herausgebrochen ist.Seifman sei nach wie vor der Ansicht, dass die Hauptaufgabe von Boeing in den nächsten zwei Jahren darin bestehe, die Produktion und die Auslieferungen von 737 und 787 zu steigern. Der Unfall der 737 MAX 9 vom Freitag sei in dieser Hinsicht natürlich nicht hilfreich, aber das Ausmaß des Rückschlags sei noch nicht klar, und es gebe eine Reihe möglicher Folgen. Eine Schlüsselfrage sei, wie die Aufsichtsbehörden mit dem Vorfall umgehen würden. "Während die anfängliche Forderung der Federal Aviation Administration nach einer vier- bis achtstündigen Inspektion kein großes Hindernis für die Wiederaufnahme des Flugbetriebs zu sein schien, ist der Weg zurück seither weniger klar geworden", so Seifman. "Eines können wir jedoch sagen: Spirit (SPR) und Boeing müssen unbedingt die Qualität der Produktion verbessern", so der Analyst.Seth Seifman, Analyst von J.P. Morgan Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Boeing-Aktie bestätigt. (Analyse vom 08.01.2024)