Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (10.01.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analystin Kristine Liwag von Morgan Stanley:Kristine Liwag, Analystin von Morgan Stanley, stuft die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) von "overweight" auf "equal-weight" zurück.Kristine Liwag sehe die Aktie von Boeing nach der jüngsten Outperformance in der Nähe des fairen Wertes auf Währungsniveau. Künftig werde Boeing von der Erfüllung seiner Ziele für die Flugzeugproduktion in den Jahren 2025 und 2026 und der Generierung von freiem Cashflow profitieren, so Liwag in einer Research Note. Die Analystin sehe ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis und meine, dass die meisten kurz- und mittelfristigen positiven Katalysatoren für die Aktie bereits eingetreten seien.Kristine Liwag, Analystin bei Morgan Stanley, stuft die Boeing-Aktie von "overweight" auf "equal-weight" herab. Das Kursziel sei von 213 auf 220 USD erhöht worden. (Analyse vom 10.01.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:189,36 EUR -2,56% (10.01.2023, 11:44)