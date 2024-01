Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Krise bei Boeing treibe die Aktien des US-Flugzeugbauers weiter steil nach unten. Heute sei dafür auch ein neuer Analystenkommentar verantwortlich. Das Chartbild spreche weiterhin eine klare Sprache.Am Dienstag seien die Papiere nach dem langen Feiertagswochenende im frühen Handel um 5,9 Prozent auf 204,90 US-Dollar gefallen und hätten ihre Verlustserie im bisher kurzen Jahresverlauf bereits auf mehr als 21 Prozent ausgebaut.Davor habe ihr Kurs von Ende Oktober bis kurz vor Weihnachten um mehr als die Hälfte zugelegt. Inzwischen hätten die Aktien aber schon mehr als 50 Prozent der Gewinne aus der Rally wieder abgegeben und würden damit charttechnisch als klar angeschlagen gelten.Den Luftfahrtkonzern belaste weiterhin die Beinahe-Katastrophe einer Maschine des Typs 737-9 Max. Bei dem Jet sei während eines Fluges am 5. Januar ein Rumpfteil herausgebrochen. Daraufhin habe die US-Luftfahrtbehörde FAA angeordnet, Flugzeuge dieses Typs am Boden zu lassen. Am Freitag habe sie zudem Ermittlungen eingeleitet, die weit über das Problem mit dem konkreten Bauteil hinausgehen könnten.Zuletzt seien die Analysen insgesamt aber optimistischer geworden. Rund 78 Prozent der Analysten, die die Aktie beobachten würden, würden die Aktie mit "kaufen" einstufen, während es vor einigen Monaten noch 59 Prozent gewesen seien. Die durchschnittliche "buy"-Rating-Ratio für Aktien im S&P 500 liege bei etwa 55 Prozent.Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liege derzeit bei etwa 278 Dollar. Ronald Epstein, Analyst bei BofA Securities, habe die Aktie zwar nicht herabgestuft, aber am Dienstag sein Kursziel von 275 Dollar auf 255 Dollar gesenkt. "Der Turnaround von Boeing wird länger dauern als erwartet", habe der Analyst geschrieben.Anleger greifen nicht in das fallende Messer und beachten den Stoppkurs bei 185,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Boeing-Aktie. (Analyse vom 16.01.2024)