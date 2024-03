Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

170,92 EUR +2,56% (20.03.2024, 16:23)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

184,60 USD +1,91% (20.03.2024, 16:08)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (20.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unverändert mit dem Votum "overweight" ein.Der Finanzvorstand von Boeing, Brian West, habe heute Morgen auf einer Investorenkonferenz in London detailliertere Informationen zu den finanziellen Aussichten für das erste Quartal, das gesamte Jahr und längerfristig gegeben, sowie zu einer möglichen Übernahme von Spirit AeroSystems und zu Plänen, die Zahl der Flugreisen zu reduzieren, um die Sicherheit und Qualität zu verbessern.Boeing werde im ersten Quartal 4,0 bis 4,5 Mrd. USD an Barmitteln verbrauchen und für das Jahr einen niedrigen einstelligen Milliardenbetrag generieren. Das Unternehmen strebe nach wie vor 10 Mrd. USD an Barmitteln an, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt, wobei der Kommentar darauf hindeute, dass dies eher im Jahr 2026 als im Jahr 2025 der Fall sein werde, füge J.P. Morgan hinzu. Boeing werde Spirit wahrscheinlich mithilfe von Schulden und Bargeld kaufen.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die Aktie von Boeing nach wie vor mit dem Votum "overweight" ein. (Analyse vom 20.03.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie: