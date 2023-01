Börsenplätze Boeing-Aktie:



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Probleme beim US-Luftfahrt- und Rüstungskonzern würden sich fortsetzen. Zum vierten Mal in Folge habe Boeing 2022 einen Verlust hinnehmen müssen. Auch das vierte Quartal zeige keine Besserung.Im vierten Quartal habe Boeing den Umsatz zwar zum Vorjahr um 35% auf 19,98 Mrd. USD gesteigert - das habe jedoch knapp unter den erwarteten 20,01 Mrd. USD gelegen. Zudem sei erneut ein Kernverlust je Aktie von 1,75 USD zu Buche gestanden. Positiv sei immerhin der bereinigte Cashflow gewesen, der mit 3,13 Mrd. USD deutlich über den erwarteten 2,89 Mrd. USD gelegen habe.Im Gesamtjahr sei bei Boeing damit unter dem Strich ein Minus von 5,05 Mrd. USD angestanden - noch mehr als die knapp 4,3 Mrd. USD vor einem Jahr. Produktionsmängel würden dem Flugzeugbauer seit 2019 zu schaffen machen, echte Besserung sei weiter nicht in Sicht. Zudem hätten auch Probleme in der Rüstungssparte milliardenschwere Belastungen mit sich gebracht.Die Zahlen von Boeing seien einmal mehr schwach. Noch immer habe der US-Konzern die hausgemachten Probleme nicht im Griff. Nach der Erholung in den vergangenen Wochen müssten Anleger deshalb aktuell nichts überstürzen. Es gebe derzeit spannendere Werte an der Börse, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link