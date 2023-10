NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

193,53 USD +2,67% (11.10.2023, 22:15)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (11.10.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von UBS:Die Analysten der UBS nehmen die Coverage für die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) mit einer Kaufempfehlung auf.Die fundamentale Nachfragesituation für Flugzeuge sei stark und der 20%ige Rückschlag der Aktie in den letzten zwei Monaten preise ein erhebliches kurzfristiges Lieferkettenrisiko ein. Die Boeing-Aktie bilde den freien Cashflow ab, der nach Einschätzung der Analysten von 2023 bis 2027 um 36% steigen werde. Die über dem Konsens liegende Schätzung der Analysten der UBS für den freien Cashflow von 11 Mrd. USD im Jahr 2025 wird trotz der Unwägbarkeiten in der Lieferkette durch mehrere Faktoren begünstigt.Die Analysten der UBS stufen die Boeing-Aktie in einer Ersteinschätzung mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 275 USD ein. (Analyse vom 11.10.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:184,18 EUR +0,87% (11.10.2023, 12:36)