NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

208,78 USD 0,00% (06.06.2023, 14:31)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (06.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Douglas Harned von Sanford C. Bernstein & Co:Douglas Harned, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit "outperform" ein.Douglas Harned merke an, dass die Aktie selbst bei einer wirtschaftlichen Rezession der Top-Pick im Bereich Global Aerospace und Defense sei, da die Nachfrage das Angebot für mehrere Jahre übersteigen dürfte. Die Aktie habe in den letzten zwölf Monaten im Vergleich zum S&P bereits um 55% zugelegt, aber es gebe noch mehr Möglichkeiten, so der Analyst in einer Research Note.Douglas Harned, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Boeing-Aktie nach wie vor mit "outperform" ein. Das Kursziel verbleibe bei 252 USD. (Analyse vom 05.06.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:195,36 EUR +0,23% (06.06.2023, 15:06)