Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von TD Cowen:Die Analysten von TD Cowen stufen die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit "outperform" ein.Das Unternehmen habe gesagt, dass sowohl die FAA als auch Boeing die Produktion verlangsamen würden, um die außerplanmäßigen Arbeiten zu reduzieren, und dass das Unternehmen keine Einheiten von Spirit AeroSystems (SPR) mit verkehrsbedingten Arbeiten mehr annehme. Dies sollte die Produktion für einen Anstieg im zweiten Halbjahr stabilisieren, was Cowen dazu veranlasst habe, seine Schätzungen für die Auslieferung im Jahr 2024 zu senken.Die Analysten von TD Cowen stufen die Aktie von Boeing weiterhin mit "outperform" ein und senken das Kursziel von 275 auf 230 USD. (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:175,92 EUR +0,59% (25.03.2024, 15:33)