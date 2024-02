NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (01.02.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Ken Herbert, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit "outperform" ein, senkt aber das Kursziel von 285 USD auf 260 USD.Das Unternehmen habe "starke" Ergebnisse für das vierte Quartal mit einem freien Cashflow von 3 Mrd. USD und positiven operativen Margen bei Verkehrsflugzeugen gemeldet. Boeing habe jedoch auch die Prognose für 2024 zurückgehalten, und die Geschichte für 2024 drehe sich um den Abbau von Lagerbeständen, da die FAA die kurzfristigen MAX-Produktionssteigerungen einschränke, obwohl die kurzfristigen Aussichten für die Aktie weniger risikoreich seien.Ken Herbert, Analyst von RBC Capital Markets, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Boeing-Aktie bestätigt. (Analyse vom 01.02.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:192,44 EUR -1,44% (01.02.2024, 18:58)