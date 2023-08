NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (01.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Sheila Kahyaoglu, Analystin von Jefferies & Co, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).Boeings Q2-Ergebnisse seien durch den freien Cashflow angesichts der starken Nachfrage hervorgehoben worden und "die nächste Etappe ist die Umsetzung", so die Analystin. Der Schlüssel sei die Steigerung der Produktion für höhere Auslieferungen, da die MAX-Auslieferungen auf 577 bzw. 713 in den Jahren 2023 und 2024 ansteigen und den freien Cashflow auf 4,1 Mrd. USD bzw. 6,7 Mrd. USD in den Jahren 2023 und 2024 erhöhen könnten.Sheila Kahyaoglu, Analystin von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Boeing weiterhin mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel werde von 250,00 auf 275,00 USD angehoben. (Analyse vom 31.07.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:215,85 EUR -0,67% (01.08.2023, 12:10)