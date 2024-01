NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

203,06 USD +1,27% (17.01.2024, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (18.01.2024/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:Charles Minervino, Analyst von Susquehanna Financial, stuft die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit dem Rating "positive" ein.Die ermutigendsten Daten für die zivile Luft- und Raumfahrt seien die steigenden Auslieferungen von Boeing-Flugzeugen der Typen 737 und 787 im Dezember sowie die starke Auftragslage bis zum Jahresende, so Susquehanna. Obwohl die Auswirkungen des jüngsten MAX 9 Kabinenschadens auf dem Alaska Airlines Flug 1282 einen kurzfristigen Überhang darstellen würden, erwarte man dennoch, dass 2024 ein Jahr sein werde, das sich auf die Umsetzung konzentriere.Charles Minervino, Analyst von Susquehanna Financial, stuft die Boeing-Aktie unverändert mit "positive" ein. Sein Kursziel habe Minervino von 306 auf 270 USD gekürzt. (Analyse vom 18.01.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:188,78 EUR +1,14% (18.01.2024, 14:40)