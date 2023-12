NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.12.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von BofA Securities:Ronald Epstein, Analyst von BofA Securities, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).Die Federal Aviation Administration habe bekannt gegeben, dass sie neuere Auslieferungen von Boeing 737 MAX-Flugzeugen genau auf lose Schrauben im Rudersteuerungssystem überwache, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Obwohl das Problem vorerst eingedämmt scheine, erinnere es die Anleger daran, dass selbst Qualitätsmängel in der Größe von Schrauben und Muttern zeigen würden, wie schwierig eine Produktionssteigerung in der Luft- und Raumfahrt sein könne. Der Analyst sei aber der Ansicht, dass die jüngsten Auslieferungen an China das Profil von Boeing für Großraumflugzeuge weiter entschärfen würden. Er erwarte außerdem, dass der Rückenwind durch die starke Nachfrage in der zivilen Luftfahrt anhalten werde.Ronald Epstein, Analyst von BofA Securities, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Boeing-Aktie mit einem Kursziel von 275 USD bestätigt. (Analyse vom 29.12.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:235,00 EUR -0,66% (29.12.2023, 13:00)