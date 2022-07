Mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing habe im zweiten Quartal zwar von einer Erholung nach der Corona-Pandemie profitiert. Doch Schwächen im Rüstungsgeschäft und die noch immer anhaltenden Probleme beim Langstreckenjet 787 "Dreamliner" hätten zu schwer gewogen. Die Folge: Der krisengeplagte US-Flugzeugbauer könne die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen.Boeing habe im zweiten Quartal schwarze Zahlen geschrieben, aber deutlich weniger verdient. Der Nettogewinn sei gegenüber dem Vorjahreswert um 72 Prozent auf 160 Millionen Dollar zurückgegangen, wie der Airbus-Rivale am Mittwochmittag mitgeteilt habe. Der Umsatz sei um zwei Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar gesunken.Analysten hätten hier klar mehr erwartet. Insbesondere beim Umsatz sei der Flugzeugbauer hinter den Schätzungen von 17,57 Milliarden Dollar deutlich zurückgeblieben.Boeing habe weiter darunter gelitten, dass der Langstreckenjet 787 "Dreamliner" wegen Produktionsmängeln nicht an Kunden übergeben werden könne. Im Quartalsbericht habe der Konzern erklärt, mit der US-Luftfahrtaufsicht FAA die letzten Schritte für eine Wiederaufnahme der Auslieferungen auszuarbeiten.Angesichts einer überraschend positiven Kapitalflussentwicklung habe die Aktie vorbörslich zunächst aber trotzdem mit einem Kursanstieg von zuletzt 2,8 Prozent reagiert. Der operative Cashflow sei mit einem Plus von 81 Millionen Dollar wieder in den positiven Bereich gerückt, nachdem hier im Vorjahresquartal noch 483 Millionen Dollar verbrannt worden seien.Die verpassten Umsatzerwartungen seien eine Enttäuschung, doch die Auslieferungen dürften im zweiten Halbjahr weiter anziehen. Der jüngste Erholungstrend bei der Boeing-Aktie dürfte damit vorerst anhalten.Anleger bleiben an Bord, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2022)