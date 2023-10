Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

169,42 EUR -0,31% (23.10.2023, 15:52)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

178,75 USD -0,72% (23.10.2023, 15:44)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (23.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Douglas Harned, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).Boeing sei mit neuen Auslieferungsverzögerungen konfrontiert gewesen, weil die automatisierten Bohrmaschinen von Spirit (SPR) Löcher im hinteren Rumpfspant falsch gebohrt hätten, und nun stelle sich heraus, dass einige manuell gebohrte Löcher ebenfalls falsch gebohrt worden seien, was zu einer weiteren Reparaturrunde für Boeing führe. Der Analyst habe bereits seine Prognose für die 737-Auslieferungen im Jahr 2023 nach unten korrigiert und senke nun seine Schätzung auf 396 Auslieferungen, wobei sich der Großteil der Differenz auf das Jahr 2024 verschiebe.Darüber hinaus weise Harned darauf hin, dass Boeing und Spirit ein MOA vereinbart hätten, wonach Boeing Spirit in den Jahren 2023-25 mehr Barmittel zur Verfügung stelle, von denen ein Teil langfristig zurückgezahlt werden solle. Dies bedeute einen zusätzlichen Abfluss von 60 Mio. USD im Jahr 2023 und insgesamt 395 Mrd. USD in den Jahren 2024-2025 für die 787, plus 100 Mio. USD für Werkzeuge und eine langsamere Rückzahlung von 180 Mio. USD an Barvorschüssen durch Spirit. Nach Ansicht des Unternehmens sei dies ein Nettopositivum.Douglas Harned, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, bewertet die Boeing-Aktie unverändert mit "outperform". Das Kursziel werde von 274,00 auf 270,00 USD reduziert. (Analyse vom 23.10.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie: