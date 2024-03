NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (21.03.2024/ac/a/n)



Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Susquehanna Financial:

Charles Minervino, Analyst von Susquehanna Financial, stuft die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit "positive" ein.

Charles Minervino habe die Schätzungen für 2024 und 2025 gesenkt. Auf einer Konferenz in London habe Boeing detailliertere Informationen zu den Margen bei Verkehrsflugzeugen und dem unternehmensweiten freien Cashflow gegeben. Die Erwartung geringerer Auslieferungen, ein schwächerer Mix von Lieferungen aus dem Bestand und die Überlegungen der Kunden im Bereich der Verkehrsflugzeuge hätten die größten Auswirkungen auf die Margen, die nun voraussichtlich im ersten Quartal um fast 20% sinken und für das gesamte Jahr negativ sein würden, so der Analyst in einer Research Note. Susquehanna sei der Ansicht, dass die Anleger in diesem Jahr mit einigen finanziellen Herausforderungen gerechnet hätten, aber die Aussichten würden darauf hindeuten, dass es sicherlich mehr Zeit brauchen werde, bis Boeing das Schiff wieder auf Kurs bringe.

Charles Minervino, Analyst von Susquehanna Financial, stuft die Aktie von Boeing unverändert mit "positive" ein und senkt das Kursziel von 265 auf 230 USD. (Analyse vom 21.03.2024)