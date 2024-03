NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (26.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Morgan Stanley nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Flugzeugbauer habe angekündigt, dass CEO Dave Calhoun Ende 2024 von seinemPosten zurücktreten werde, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Der Markt habe im Allgemeinen einen Wechsel in den Führungsetagen erwartet, nachdem Boeing die jüngsten Probleme im Zusammenhang mit dem Alaska-Airlines-Flug 1282 gehabt habe. Der Zeitpunkt des Rücktritts von Calhoun sorge für Stabilität bis zum Jahresende in einer Zeit der Unsicherheit und gebe dem Flugzeugbauer Zeit, einen Nachfolger zu finden. Morgan Stanley erwarte, dass der Markt die Nachricht positiv aufnehme.Morgan Stanley hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal weight"-Rating für die Boeing-Aktie mit einem Kursziel von 235 USD bestätigt. (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:177,12 EUR +0,19% (26.03.2024, 11:32)