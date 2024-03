Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (03.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der kriselnde US-Flugzeughersteller lote angesichts der Mängel an seinen 737-Max-Jets laut Insidern den Rückkauf seines Rumpfzulieferers aus. Vertreter von Spirit Aerosystems hätten mit Boeing gesprochen und mittlerweile Banker als Berater engagiert, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Der Zulieferer habe bis 2005 als Boeings Rumpfsparte fast 80 Jahre lang zum US-Konzern gehört. Dann habe Boeing das Werk in Wichita (US-Bundesstaat Kansas) mit weiteren Standorten an einen Finanzinvestor verkauft. Dieser habe Spirit später an die Börse gebracht. Bis heute sei Boeing Spirits wichtigster Kunde.Die Spirit-Aktie schaue nach den Übernahmegerüchten technisch interessant aus. Allerdings dürfte ein potenzielles Kaufangebot nicht so hoch angesetzt werden. Was Boeing betreffe, sei Airbus vorzuziehen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Boeing-Aktie: