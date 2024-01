NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

217,70 USD -2,23% (15.01.2024, 21:59)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (16.01.2024/ac/a/n)



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Wells Fargo Advisors stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) herab und senkt das Kursziel.Da die FAA die Produktion von des US-Flugzeugbauers genauer unter die Lupe nehme, steige das Risiko einer Beeinträchtigung der Auslieferungen erheblich, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Wells Fargo Advisors sehe nicht genügend potenzielle Kurssteigerungen, um dieses Risiko zu rechtfertigen und stuft die Boeing-Aktie daher herab. Das FAA-Audit "öffne eine ganz neue Dose Würmer".Wells Fargo Advisors hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Boeing-Aktie von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft und das Kursziel von 280 auf 225 USD reduziert. (Analyse vom 16.01.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:194,50 EUR -0,77% (16.01.2024, 12:20)