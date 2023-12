NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

237,33 USD +0,19% (07.12.2023, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (08.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank raten die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) zu kaufen.Die Deutsche Bank sehe den Reuters-Bericht, wonach Boeing seinen Masterplan für die Zulieferer aktualisiert habe und nun davon ausgehe, bis Februar statt bis Dezember eine Produktionsrate von 42 737 MAX pro Monat zu erreichen, eigentlich als positiv an. Die Finanzprognose von Boeing sehe eine monatliche Produktionsrate von 38 Flugzeugen bis Ende 2023 vor und das Unternehmen habe der Finanzwelt nicht mitgeteilt, wann es die 42 erreichen werde, so die Deutsche Bank in einer Research Note. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass die meisten Anleger nicht erwartet hätten, dass Boeing im zweiten oder dritten Quartal 42 erreichen werde. Sollte Boeing also bis Februar die Zahl 42 erreichen, "wäre dies in unseren Augen positiv", so die Deutsche Bank.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Boeing-Aktie mit dem Rating "buy" ein. Das Kursziel ist auf 270 USD festgelegt. (Analyse vom 07.12.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:218,50 EUR -0,61% (08.12.2023, 12:26)