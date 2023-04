Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (14.04.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Myles Walton von Wolfe Research:Myles Walton, Analyst von Wolfe Research, stuft die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit "outperform" ein.Boeing habe gestern Abend ein Qualitätsproblem bei der Herstellung der 737 bekannt gegeben, das in der letzten Woche entdeckt worden sei und das die kurzfristigen Auslieferungen und die Endmontage des Flugzeugs verlangsamen werde, so Myles Walton von Wolfe Research in einer Research Note. Das Unternehmen sage, die Nachricht komme "kurz nachdem sich die Dynamik in die richtige Richtung entwickelt hatte". Bei der 737 sei eine fehlerhafte Halterung festgestellt worden, die sich auf die in den letzten vier Jahren von Spirit AeroSystems an Boeing gelieferten Rümpfe auswirken könnte, so das Unternehmen.Wolfe rechne nicht mit einem Produktionsstopp aufgrund dieses Problems, erwarte aber eine Verlangsamung der Endmontage, da Boeing die vor dem Übergang zur Endmontage erforderlichen Inspektionen durchführe. Wolfe sei "vorsichtig optimistisch", dass die Boeing-Prognose von 400 bis 450 Auslieferungen noch erreicht werden könnte, meine aber, dass dies vom Umfang der nach der Inspektion erforderlichen Nacharbeiten abhängen werde. Man gehe davon aus, dass die Aktien von Spirit AeroSystems und Boeing auf die Nachricht hin nachgeben würden und auch andere Luft- und Raumfahrtunternehmen wahrscheinlich ebenfalls nachgeben würden. Für Spirit sei das finanzielle Risiko angesichts des immer noch negativen Free-Cashflow-Profils und der "überzogenen" Bilanz von größerer Bedeutung, meine Wolfe.Myles Walton, Analyst von Wolfe Research, geht davon aus, dass die Boeing-Aktie bei 200 USD Unterstützung finden wird, und behält das "outperform"-Rating mit einem Kursziel von 240 USD für das Papier bei. (Analyse vom 14.04.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie: