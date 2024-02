Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

197,82 EUR +7,09% (01.02.2024, 15:20)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

211,04 USD +5,29% (31.01.2024)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (01.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit "buy" ein, senken aber das Kursziel von 295,00 auf 285,00 USD.Das Unternehmen habe Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet, die über den Schätzungen gelegen hätten, das EBIT in allen drei Segmenten übertroffen, eine Untergrenze von 4,5 Mrd. USD für den freien Cashflow im Jahr 2024 festgesetzt, bestätigt, dass die von der FAA vorgeschriebene Obergrenze für die 737-Produktionsrate bei 38 pro Monat liege, und einen impliziten Pfad angegeben, um im Jahr 2024 auf 500 bis 550 737-Auslieferungen zu kommen.Boeing habe "den Bullen fast alles gegeben, was sie wollten", als die Aktie bei 260 USD gelegen habe, wobei der Hauptunterschied darin bestanden habe, dass die Aktie stattdessen bei 200 USD in die Veranstaltung gegangen sei. Wenn sich die Auslieferungen weiter verbessern würden und die FAA-Anhörung nächste Woche keine größeren negativen Nachrichten bringe, sehe die Deutsche einen realistischen Weg für die Aktie, in den nächsten Monaten wieder in den Bereich von 230 bis 240 USD zu kommen.Die Analysten der Deutschen Bank haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Boeing-Aktie bestätigt. (Analyse vom 01.02.2024)Börsenplätze Boeing-Aktie: