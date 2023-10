NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (26.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup reduzieren in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).Die Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal hätten im Großen und Ganzen den Konsenserwartungen entsprochen, und die Spanne für den freien Cashflow bis 2023 bleibe unverändert. Während Boeings Ziele für 2025 und 2026 ebenfalls unverändert bleiben würden, scheine der Weg zu ihrer Erreichung steiler zu sein als zuvor erwartet, da es weiterhin Probleme mit einer Reihe von Verteidigungsprogrammen und Probleme bei der Ausführung von Zulieferungen im zivilen Bereich gebe. Citi sei weiterhin der Meinung, dass es einen Weg zu einem freien Cashflow von mehr als 10 Mrd. USD gebe, sage aber, dass es zu diesem Zeitpunkt eher eine Geschichte für das Jahr 2026 zu sein scheine, mit allem, was das Unternehmen zu tun habe.Die Analysten der Citigroup stufen die Boeing-Aktie unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 285,00 auf 271,00 USD gesenkt. (Analyse vom 26.10.2023)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:167,52 EUR -0,38% (26.10.2023, 13:29)