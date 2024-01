Börsenplätze Boeing-Aktie:



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Probleme des US-Flugzeugbauers mit seinem wichtigen Modell 737 würden nicht abreißen. In der Nacht zum Samstag habe eine Maschine vom Typ 737 Max 9 während eines US-Inlandsflugs plötzlich eine ihrer Emergency-Türen verloren. Der glimpfliche Ausgang des Vorfalls sei auch dem ruhigen Vorgehen der Crew und den wenig aufgeregten Passagieren zu verdanken, so ein Sprecher der Fluggesellschaft Alaska Airlines. Sie lasse nun alle Maschinen dieses Typs nicht mehr fliegen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA habe am Samstag zudem mitgeteilt, bestimmte Maschinen des Typs, die von US-Airlines oder auf US-Gebiet betrieben würden, müssten überprüft werden. Dabei gehe es um insgesamt 171 Flugzeuge.Bereits zwischen den Jahren habe es einen kleinen Zwischenfall gegeben. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA habe mitgeteilt, dass Boeing die Fluggesellschaften dazu aufgefordert habe, neuere Maschinen des Typs 737 Max innerhalb von zwei Wochen auf eine mögliche lockere Schraube im Rudersteuersystem zu überprüfen. Die FAA wolle die gezielten Inspektionen "genau überwachen" und bei weiteren Entdeckungen von losen oder fehlenden Bauteilen zusätzliche Maßnahmen in Betracht ziehen, habe Reuters geschrieben.Boeing habe später mitgeteilt, dass das Problem, das bei einem Flugzeug festgestellt worden sei, wieder behoben worden sei. "Aus Gründen der Vorsicht empfehlen wir den Betreibern, ihre 737 MAX Flugzeuge zu überprüfen und uns über etwaige Feststellungen zu informieren." Produktion und Auslieferung der Max würden fortgesetzt.Die Verkehrsflugzeugbauer würden sich einer regen Nachfrage nach neuen Flugzeugen erfreuen. Weil Boeing aber wegen seines wichtigen Volumen-Typs 737 Max nicht aus den Schlagzeilen komme, bevorzuge "Der Aktionär" weiterhin die Aktie des europäischen Rivalen Airbus, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link