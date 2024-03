(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

174,88 EUR -3,66% (11.03.2024, 16:40)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

191,49 USD -3,53% (11.03.2024, 16:30)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (11.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers The Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Für Boeing komme es am Montag knüppeldick. Bei einem Zwischenfall auf einem Flug zwischen dem australischen Sydney und der neuseeländischen Stadt Auckland seien mindestens 50 Menschen verletzt worden. Ein "technisches Problem" habe an Bord der Boeing 787-9 Dreamliner eine heftige Turbulenz beziehungsweise einen Sturzflug ausgelöst, habe der Sender "Radio New Zealand" ("RNZ") unter Berufung auf die chilenische Fluggesellschaft Latam Airlines berichtet. Die Maschine habe aber am späten Nachmittag (Ortszeit) planmäßig in Auckland landen können.Die Verletzten des Flugs, darunter mindestens ein Schwerverletzter sowie mehrere Crew-Mitglieder, seien nach der Landung umgehend von Ärzten versorgt worden. "Menschen flogen durch die Kabine", habe "RNZ" einen Passagier des Flugs zitiert, der unverletzt geblieben sei. Die meisten Betroffenen hätten zum Zeitpunkt des Vorfalls keinen Sicherheitsgurt getragen. Die Maschine sollte eigentlich am Abend in Richtung Santiago de Chile weiterfliegen. Der Flug sei jedoch zunächst gestrichen und auf Dienstag verschoben worden. Was genau den Zwischenfall ausgelöst habe, sei zunächst unklar gewesen.Das ernste Unglück sei nicht der einzige Vorfall heute. Kurz nach dem Start in Sydney habe auch eine Boeing 777 von United Airlines mit Ziel San Francisco nach technischen Problemen nach Sydney zurückkehren müssen. Und auch eine andere Tripple-Seven, diesmal von der holländischen Fluggesellschaft KLM, habe ihren Flug von Amsterdam nach Sao Paulo heute wegen eines Notfalls über Spanien abbrechen und nach Amsterdam umdrehen müssen. Weitere Hintergründe seien derzeit noch nicht bekannt.Die Boeing-Aktie sacke nach den Vorfällen im frühen US-Handel zum Wochenstart um mehr als vier Prozent auf 190,06 Dollar ab - das tiefste Niveau seit November.Nach dem Beinahe-Unglück habe nun auch das US-Justizministerium Ermittlungen aufgenommen. Die betroffene Fluggesellschaft Alaska Airlines habe am Samstag mitgeteilt, sie kooperiere mit der Untersuchung und gehe nicht davon aus, dass sie im Visier der Ermittlungen stehe. In einer solchen Situation sei es normal, dass sich das Justizministerium einschalte. Das "Wall Street Journal" habe zuvor berichtet, Ermittler hätten Kontakt zu Passagieren aufgenommen und Piloten sowie Flugbegleitpersonal befragt.Angesichts der vielen Vorfälle erscheine es derzeit unwahrscheinlich, dass die Boeing-Aktie in einen Aufwärtstrend münde. Vielmehr deute das "Death Cross", bei dem der GD50 den GD200 von oben schneide, auf weitere Kursverluste hin.DER AKTIONÄR rate von einem Kauf der Boeing-Aktie ab. Rein charttechnisch betrachtet könnte der Titel noch bis auf das Oktober-Tief bei 176 Dollar weiter abrutschen. (Analyse vom 11.03.2024)