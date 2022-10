Börsenplätze Boeing-Aktie:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (26.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Berichtssaison in den USA nehme weiter Fahrt auf. Vor US-Börsenstart habe der Flugzeughersteller Boeing seine Bücher geöffnet und wegen Problemen im Rüstungsgeschäft im dritten Quartal überraschend einen weiteren Milliardenverlust hinnehmen müssen. An der Wall Street sei das nicht gut angekommen, die Aktie notiere vorbörslich leicht im Minus.Vor allem gestiegene Kosten und technische Probleme beim Tankflugzeug für die US-Luftwaffe, dem Präsidentenflugzeug Air Force One, einer Tarnkappendrohne und einem Schulflugzeug hätten zu einem Quartalsverlust von 3,3 Milliarden Dollar geführt. Ein Jahr zuvor habe sich der Fehlbetrag auf lediglich 132 Millionen Dollar belaufen. Auch das Geschäft mit Passagier- und Frachtflugzeugen für die kommerzielle Luftfahrt sei nun in der Verlustzone geblieben, obwohl der Umsatz der Sparte dank deutlich gestiegener Auslieferungszahlen um 40 Prozent gestiegen sei.Konzernweit habe der Umsatz nur um vier Prozent auf knapp 16 Milliarden Dollar zugelegt. Grund sei die Rüstungs- und Raumfahrtsparte gewesen, deren Erlöse um ein Fünftel auf 5,3 Milliarden Dollar eingebrochen seien. Insgesamt habe Boeing damit klar die durchschnittlichen Erwartungen von Branchenexperten verfehlt. In den vergangenen Jahren habe Boeing vor allem wegen Problemen mit seinen Passagierflugzeugen immer wieder Verluste in Milliardenhöhe erlitten. Der europäische Konkurrent Airbus ( ISIN US0090661010 WKN A2QG35 ) habe dem einstigen Weltmarktführer bereits 2019 die Position als weltgrößter Flugzeugbauer abgejagt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link